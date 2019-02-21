İran Millet Meclisi Meşhed Milletvekili Kuddusi, Ruhani'nin İngiliz dış istihbarat servisi MI6'dan talimat aldığını iddia etti

İran merkezli haber sitesi didarnews.ir'de yayınlanan görüntülü ses kaydında İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Kerimi Kuddusi, Ruhani'nin İngiliz istihbaratı MI6'dan talimat aldığını ve İran Devrim Muhafızları'nın "MI6 çalışanıyla" konuşmasını içeren telefon kayıtlarını Ruhani'ye sunduğunu öne sürdü.

Muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Kerimi Kuddusi, aralık ayında yaptığı bir açıklamada, "Meclisin yüzde 50'si rejimin yıkılması peşinde. 2009 yılındaki fitne hareketinde de hedef rejimin yıkılmasıydı. Bugün meclisin yüzde 50'si perde arkasında fitne hareketine önderlik yapanları destekliyor." ifadelerini kullanmıştı.