Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Türkiye'yle ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Amerikan yaptırımlarına rağmen ülkesinin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bölge ülkeleriyle ilişkilerini daha da güçlendireceklerini söyledi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye sınırına yakın Hoy kentinde halka seslenen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a karşı başlattığı yaptırımlara değinerek, " ABD, İran milletiyle kardeş Türkiye, Azerbaycan ve Irak milletlerinin ilişkisini zayıflatamayacak. Komşularımızla ilişkilerimiz daha da güçlendireceğiz "dedi.
 
ABD'nin ekonomik baskılarla İran'ı benimsediği yüce hedeflerinden alıkoyamayacağını söyleyen Ruhani ekledi, " Bağımsız ve özgür kalmaya devam edeceğiz ve ABD'ye boyun eğmeyeceğiz. Bize bu ekonomik savaşı dayatanlara karşı ellerimizi yukarı kaldırmayacağız."
 
ABD'nin uyguladığı petrol ambargosuna rağmen İran'ın petrol satışını önleyemeyeceğini savunan Ruhani,  petrol ihraç etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kadıköy´de ´beton´ tuzağı: 2 kadın betona battı

Kadıköy´de ´beton´ tuzağı: 2 kadın betona battı

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

Apple'dan iPhone'lar için WhatsApp kararı

Apple'dan iPhone'lar için WhatsApp kararı

Hayalet uçak Suriye'de görüntülendi

Hayalet uçak Suriye'de görüntülendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA