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İran Cumhurbaşkanı Ruhani yeni yılın bütçesini Meclise sundu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaklaşık 37 milyar dolarlık (4,84 katrilyon riyal) 2020 bütçe taslağını Meclis Başkanlığına sundu.

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Ruhani, İran Meclis Başkanı Ali Laricani'ye sunduğu 2020 bütçe taslağıyla ilgili kürsüden yaptığı konuşmada, yeni yılda da yaptırımlara karşı direnmeye ve ülkeyi yönetmeye devam edeceklerini söyledi.

Ruhani, düşmanların İran ekonomisini çökertme konusunda başarısız olduğunu ve ülkenin yeni yıl bütçesinin petrole bağımlılığının azaldığına işaret ederek, "Halkın alım gücü azaldı. Petrol satışı konusunda sorunlarla karşı karşıyayız ancak zorlukları azaltmak için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

Geçen yılki bütçeyi iyi yönettiklerini ve enflasyonun yüzde 52'den 28'e düştüğünü belirten Ruhani, bu sene yüzde 20 artırdıkları işçi ve emekli maaşlarına da yeni yılda yüzde 15 zam yapacaklarını ve temel gıda ürünleri için de serbest piyasada 130 bin riyal olan doları 42 bin riyalden sağlamayı sürdüreceklerini ifade etti.

Benzin üretimini de günlük 110 milyon litreye çıkaracaklarını ve kendi kendilerine yetecek seviyede durmaya devam edeceklerini dile getiren Ruhani, Rusya'nın bu sene 2 milyar dolar yatırım yaptığını ve gelecek yıl da 3 milyar dolar yatırım yapmasını beklediklerini aktardı.

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