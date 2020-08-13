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Dünya

Yemen'de çatışmalar sürüyor: Patlayıcı yüklü İHA düşürüldü

Yemen ordusu, Sana'da İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü İHA'yı düşürdüklerini bildirdi.

AA13 Ağustos 2020 Perşembe 22:09 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 22:14
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Yemen ordusu medya merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ordu güçlerinin Sana'nın doğusundaki Nehm ilçesinde Husilere ait patlayıcı yüklü bir İHA'yı düşürdüğü belirtildi.

Öte yandan, ülkenin kuzeyindeki Cevf ilinde Husiler ile çıkan çatışmada birçok militanın öldüğü ya da yaralandığı aktarıldı.

Husilerden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen hükümeti, Nehm ilçesini başkent Sana'yı Husilerden geri almak için bir "kapı" olarak görüyor.

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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