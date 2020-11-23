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Dünya

İran destekli Husiler Saudi Aramco'nun Cidde'deki dağıtım istasyonuna saldırdı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun Cidde'de bulunan dağıtım istasyonuna saldırdı.

DHA23 Kasım 2020 Pazartesi 10:56 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 10:56
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun Cidde kentinde bulunan bir dağıtım istasyonuna saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu. 

İran destekli Husiler'in askeri sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yeni kullanıma soktukları Kudüs 2 füzesiyle Cidde'deki Aramco şirketine ait bir dağıtım istasyonunu hedef aldıklarını kaydetti. 

Sözcü Sarie, Aramco’nun petrol ürünlerinin tanklarda depolandığı Kuzey Cidde Tesisi ile eşleşen bir uydu görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

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