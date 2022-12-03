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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Adullahiyan ile AB Yüksek Temsilcisi Borrell telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ve İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki iş birliğine ilişkin son durumu” ele aldı.

AA3 Aralık 2022 Cumartesi 13:37 - Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Adullahiyan ile AB Yüksek Temsilcisi Borrell telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayımlanan açıklamada, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada Abdullahiyan ile Borrell'in İran ile nükleer müzakereler olarak bilinen KOEP ve İran ile UAEA arasındaki iş birliğine ilişkin son durumu görüştüğü aktarıldı.

Görüşmede, Avrupalı bazı bakanların son dönemde kullandığı "diplomatik nezakete aykırı söylemi" eleştiren Abdullahiyan, Avrupa'da bazı radikal siyasetçilerin "Avrupa Birliği'nin arkasına saklanarak" bunu "kullandığını" savundu.

Abdullahiyan, bunun neticesinde, "Avrupa Birliği'nin stratejik hedefleri bu politikacılara yanlış bilgi veren şiddet yanlısı ve hatta terörist grupların hırslarının kurbanı olmuştur." ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise, tarafların Viyana'da mutabık kalınan taahhütlere geri döndürülmesi için çaba sarf ettiğini belirterek, anlaşmaya varmak için çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

  • İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan
  • Josep Borrell
  • AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi

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