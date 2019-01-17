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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif: Pompeo'nun İran-Irak ilişkilerine müdahale hakkı yok

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran-Irak ilişkilerine müdahale hakkının olmadığını söyledi.

  • AA
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Zarif, 5 günlük Irak ziyaretinin son günü Necef'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Pompeo'nun Irak ile İran arasındaki ilişkilere yönelik sözlerini eleştirdi.

İki ülke arasında tarihi ve güçlü ilişkiler bulunduğuna vurgu yapan İranlı Bakan, "Irak ile İran arasındaki ilişkiler ABD kurulmadan önce vardı ve gelecekte de böyle devam edecektir. Pompeo'nun buna müdahale hakkı yoktur." dedi.

Iraklıların ihtiyaç duyduğu her şeyin İran'da mevcut olduğunu ifade eden Zarif, "Piyasaya destek verip ekonomiyi güçlendirebilecek kapasitemiz var." diye konuştu.

Zarif, her yıl inanç turizmi için yaklaşık 6 milyon İranlının Irak'ı ziyaret ettiğini hatırlatarak vizelerin karşılıklı kaldırılmasının gündemde olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, geçen haftaki Irak ziyaretinde bölge barışı için asıl tehlikenin İran olduğu ve Bağdat yönetiminin bu ülkeden enerji bağımsızlığını sağlaması gerektiği yönünde açıklamalar yapmıştı.

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