İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD ile müzakere etmemize bir neden yok

Bu sene 18’incisi düzenlenen Doha Forumu’na katılmak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya gelen İran Dışişleri Bakanı Zarif, “Bizimle müzakere için 12 şart koşan ve özellikle BMGK’nin 2231 sayılı kararını ihlal eden bir ülke ile müzakere etmeyiz. Bazı şartlara uyması gereken taraf biz değil, onlardır. Ben onları yasalara uymaya değil, yasaları daha az çiğnemeye çağırıyorum’ ifadelerini kullandı.

ABD ile daha önce de müzakere ettiklerine işaret eden Zarif, nükleer anlaşmanın her iki taraf için en iyisi olduğunu belirterek, “Müzakere her zaman yapılabilir, ancak siz önce geçmişte yapılan müzakerelere ve anlaşmalara uymak zorundasınız” açıklamasını yaptı.

ABD’nin İran’la gerçekten mi, yoksa zaman kaybetmek için mi müzakere etmek istediğinin belirlenmesi gerektiğini kaydeden Bakan Zarif, “ABD, BMGK çerçevesinde verdiği taahhütleri yerine getirerek müzakereye hazır olduğunu gösterebilir” şeklinde konuştu.

Çok sıkı ve uzun müzakereler sonucu elde edilen sonuçların ardından ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları devreye soktuğunu kaydeden Zarif, “Daha fazla müzakere konusunda herhangi bir neden yok. ABD elde edilen sonuçları zayıflatmaya çalışıyor. Birkaç istisna dışında da tüm uluslararası toplum ABD’nin bu hareketine karşıdır” açıklamasında bulundu.

“Nükleer anlaşma iyiydi, ancak ABD’ye daha fazla güvenilmez”

İran’la ABD arasında imzalanan nükleer anlaşma konusunda İran halkının bakış açısı sorusuna ise Zarif, “İran halkının birçoğu anlaşmanın iyi olduğu konusunda hemfikir, ancak ABD’ye güvenip bu ülke ile yine müzakere etmek büyük hata olur” yanıtını verdi.

Nükleer anlaşmanın çok yanlı ve çok taraflı bir anlaşma olduğuna işaret eden İranlı yetkili, anlaşmanın BMGK onayını aldığı için uluslararası nitelik taşıdığını ve İran’ın çıkarları icap ettiği sürece anlaşmaya bağlı kalacaklarını, aksi takdirde AB’nin tutumu da dikkate alınarak durum gereği anlaşmadan çıkabileceklerini vurguladı.

“ABD müdahale ediyor”

İran’ın bölgedeki müdahalesine yönelik sorulan soruya Zarif, “Ülkemiz bu bölgede yer alıyor. Bölgede müdahale eden ABD’dir. Biz bölge devletleri daveti ile askeri müsteşarlarımızı oralara göndermişiz. ABD böyle bir iddiada bulunabilir mi?” değerlendirmesinde bulundu.

“Yaptırımları delmenin yollarını diğer ülkelere de öğretebiliriz”

Daha önce de yaptırımlara maruz kaldıklarını hatırlatan İran Dışişleri Bakanı Zarif, “Biz ülkemizi yaptırımlar altında yönetmeyi iyi biliyoruz. Bu konuda isteyen varsa bu sanatı onlara da öğretmeye hazırız” şeklinde konuştu.

ABD’nin geçen 40 yıl boyunca İran’a karşı ağır baskılar uyguladığını açıklayan Zarif, “Biz 40 yıldır süren ABD yaptırımlarına rağmen yolumuza devam ettik. Gelecek 40 yıl için bile bunu sürdürebiliriz” diye konuştu.