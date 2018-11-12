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İran Dışişleri Bakanı Zarif: Kara para aklama olayı gerçek

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkede kara para aklamanın bir gerçek olduğunu ve bu işi yapanların güçlü bir medya desteğini arkasına aldığını belirtti.

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Khabaronline haber sitesine konuşan Zarif, "İran'da birçok kişi tarafından yüz milyarlarca tümen kara para aklaması yapılıyor. Aynı kişiler milyonlarca tümeni bu konuyla ilgili harcayarak (kara para harcamanın engellenmesi aleyhine) kamuoyu oluşturuyorlar." dedi.
 
Söz konusu kişi ve kuruluşların kim veya kimler olduğu konusunda bilgi vermekten kaçınan Zarif, FATF yasa tasarısının kabul edilmesini engelleyenler olduğuna işaret etti.
 
"Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu"nu da kapsayan "Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu"na (FATF) üyelik konusu, İran'da son günlerde tartışmalara yol açmış, Hasan Ruhani hükümeti, tasarının kabul edilmesi konusunda ısrar ederken ülkedeki muhafazakarlar karşı çıkmıştı. Geçen günlerde İran Meclisinde kabul edilen tasarı, çoğunluğu muhafazakarlardan oluşan Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından reddedildi.

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