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İran Dışişleri Bakanı Zarif: Türkiye ve Rusya ile Suriye meselesindeki iş birliğimizden memnunuz

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Fransız basınına yaptığı açıklamada, “Türkiye ve Rusya ile Suriye meselesindeki iş birliğimizden memnunuz” dedi.

  • İHA
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Fransız Le Figaro gazetesine röportaj veren İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran’ın dış politikası hakkında açıklamalarda bulundu. ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları değerlendiren Zarif, “ABD tüm komşularımızı bizi boykot etmeleri için zorluyor. Öte yandan bunun pek işe yaramadığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.
 
Rusya’nın da aynı sorun ile mücadele ettiğini belirten Zarif, “Rusya bizim en önemli politik ve ticaret ortağımız. Onlar bizi anlıyorlar çünkü onlar da ABD’nin yaptırımlarının kurbanı“ dedi.
 
Suriye’deki asıl amaçlarının bölgenin teröristlerden temizlenerek istikrarının sağlanması olduğunun altını çizen Zarif, “Türkiye ve Rusya ile Suriye meselesindeki iş birliğimizden memnunuz” şeklinde konuştu.

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