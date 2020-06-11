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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD'ye sert tepki: İran'ın adını kötüye kullanamazsınız

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran'ı karalamak için Birleşmiş Milletler'i ve Uluslararası Atom ve Enerji Kurumunu kullanmaması gerektiğini belirtti.

IHA11 Haziran 2020 Perşembe 16:02 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 16:19
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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD hükümetine atıfta bulunarak, ABD’nin İran’ı karalamak için Birleşmiş Milletler’i ve Uluslararası Atom ve Enerji Kurumunu kullanmaması gerektiğini açıkladı. Zarif, yaptığı paylaşımda, “ABD İran ile krizi artırmak ve zorla diğerlerinin kendisini takip etmesini istemekte. Ancak Irak’taki terör saldırısı, Filistin ve Yemen’de işlediği cinayetler, BM ve uluslararası Atom ve Enerji Kurumunun 2231 sayılı kanunu çiğneyen bir ülke olarak İran’ın adını kötüye çıkartamaz” ifadelerini kullandı.

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