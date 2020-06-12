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Dünya

İran Dışişleri Sözcüsü Musevi: İran halkının önünde diz çökecekler

İran Dışişleri Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD hükümetinin İran'a yönelik uyguladığı baskılardan dolayı mutluluk duymasına tepki göstererek, 'Yakında İran halkının önünde diz çökecekler” dedi.

IHA12 Haziran 2020 Cuma 13:00 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 13:00
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İran Dışişleri Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD hükümetinin İran’a yönelik uyguladığı baskılardan dolayı mutluluk duymasına tepki gösterdi. Musevi, “Politikası, ister kendi halkı isterse dünya halkı olsun "baskıya" dayanan bir hükümet, ekonomik terörizmden ve sıradan insanlar üzerindeki baskıdan mutluluk duyar. Ama bu baskılar İran milletine zarar verememiş aksine kendi ayaklarına dolanmıştır. Yakında İran halkının önünde diz çökecekler” ifadelerini kullandı.

ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, geçtiğimiz günlerde İran’a uygulanan ambargolardan duyduğu memnuniyeti dile getirmiş, bu yaptırımlarla İran’ın Yemen’deki Husilere yönelik tüm yardımlarını engellemek istediklerini söylemişti. Ayrıca Hook, İran’a uygulanan baskıların İran’ı zayıflattığını ve bunun neticesinde Hizbullah’a yapılan yardımların da etkilendiğini söylemişti.

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