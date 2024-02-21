İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2024 Çarşamba / 12 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,9608
  • EURO
    33,4966
  • ALTIN
    2019.87
  • BIST100
    9334.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran, doğal gaz hatlarına yapılan saldırıların İsrail tarafından düzenlendiğini bildirdi
Dünya

İran, doğal gaz hatlarına yapılan saldırıların İsrail tarafından düzenlendiğini bildirdi

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, 14 Şubat'ta doğal gaz ana dağıtım hatlarına yapılan saldırıların İsrail tarafından düzenlendiğini söyledi.

AA21 Şubat 2024 Çarşamba 10:39 - Güncelleme:
İran, doğal gaz hatlarına yapılan saldırıların İsrail tarafından düzenlendiğini bildirdi
ABONE OL

İran devlet televizyonunun haberine göre, Petrol Bakanı Ovci, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada, "Ülkenin gaz boru hatlarının patlatılması bir İsrail komplosuydu, eşsiz bir eylemle boşa çıkarılmıştır." dedi.

Saldırıdan sonra ülkenin hiçbir yerinde doğal gaz kesintisi yaşamadıklarını belirten Ovci, çoğunluğu dağlık ve ulaşılması zor bölgelerde bulunan doğal gaz boru hatlarının kısa sürede onarılarak yeniden faal hale getirildiğini aktardı.

İran'ın Çeharmahal-Bahtiyari ve Fars eyaletlerinde doğal gaz ana dağıtım boru hatlarındaki iki noktada 14 Şubat'ta sabaha karşı şiddetli patlamalar meydana gelmişti.

Petrol Bakanı Cevad Ovci, patlamanın sabotaj saldırısı olduğunu belirterek, "Düşmanın planı, kışın ülkemizdeki birçok büyük şehir ve vilayete gaz akışını tamamen kesmekti." ifadelerini kullanmıştı.

Ovci, saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin bilgi vermemişti.

İran Ulusal Gaz Şirketi Gaz Dağıtım Müdürü Said Akli ise patlama nedeniyle ülke genelindeki gaz dağıtım şebekesinde istikrarsızlık oluşmadığını, yalnızca İsfahan eyaletinde hattın yakınındaki bazı köylerde basınç düşüşü ve gaz kesintisi yaşandığını bildirmişti.

Amerikan New York Times gazetesinin 16 Şubat'ta Batılı yetkililere ve İran Devrim Muhafızları Ordusuyla ilişkili bir askeri stratejiste dayandırdığı haberinde, sabotaj saldırısının, İran'daki bazı bölgelere gaz akışını kesintiye uğratmak amacıyla İsrail tarafından düzenlendiğini yazmıştı.

Adını açıklamak istemeyen Batılı bir yetkili, İsrail'in bu saldırıyla, İran'a ülkede ciddi hasara yol açabilecek saldırılar düzenleme kapasitesine sahip olduğu mesajını verdiğini ifade etmişti.

Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı bir askeri strateji uzmanı da saldırının muhtemelen İsrail'in İran içindeki işbirlikçilerinin yardımıyla yapıldığının değerlendirildiğini aktarmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.