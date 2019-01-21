İran Hava Kuvvetleri Komutanı Nasirzade: İsrail'i ortadan kaldırmaya hazırız İran Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade: Mevcut pilotlarımız ve gelecek nesiller İsrail'e karşı savaşmak ve İsrail'i ortadan kaldırmak için hazır.