İran Hava Kuvvetleri Komutanı Nasirzade: İsrail'i ortadan kaldırmaya hazırız
İran Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade: Mevcut pilotlarımız ve gelecek nesiller İsrail'e karşı savaşmak ve İsrail'i ortadan kaldırmak için hazır.
- star.com.tr
İran Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade: Mevcut pilotlarımız ve gelecek nesiller İsrail'e karşı savaşmak ve İsrail'i ortadan kaldırmak için hazır.
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