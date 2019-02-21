10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3228
  • 6,0491
  • 228.492
  • 101.963
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran Hürmüz Boğazı'nda tatbikat düzenleyecek

İran, uluslararası petrol sevkiyatı için stratejik konumdaki Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikata başlayacağını duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında yarın başlayacak tatbikatın üç gün süreceğini söyledi.

"Velayet 97" adı verilen tatbikatın yaklaşık 2 milyon kilometrekarelik bir alanı kapsayacağını aktaran Hanzadi, "Tatbikatın sınırları Hürmüz Boğazı'ndan Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyine kadar uzanacak." dedi.

Hanzadi, tatbikatta ilk kez denizaltılardan füze fırlatılacağını belirterek, savaş gemileri, helikopterler ve keşif uçaklarının da tatbikatta yer alacağını kaydetti.

''Sen Türkiye´nin değil, dünyanın liderisin''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

CHP'de PM talebi geri çekildi: Faydasını ve gerekliliğini yitirdi

CHP'de PM talebi geri çekildi: Faydasını ve gerekliliğini yitirdi

İstanbul Valiliği açıkladı: 90 günlük süre başladı

İstanbul Valiliği açıkladı: 90 günlük süre başladı

1 ay sonra sona erdi

1 ay sonra sona erdi

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

FETÖ'ye bir darbe de Pakistan'dan

FETÖ'ye bir darbe de Pakistan'dan

Bakan Soylu müjdeyi verdi: 27 bin 180 personel alınacak

Bakan Soylu müjdeyi verdi: 27 bin 180 personel alınacak

Korkutan açıklama: Nükleer silahlara başvurabiliriz

Korkutan açıklama: Nükleer silahlara başvurabiliriz

Bordan yeni ürünler yolda

Bordan yeni ürünler yolda
 

POPÜLER HABERLER

'Sen Türkiye´nin değil, dünyanın liderisin'

'Sen Türkiye´nin değil, dünyanın liderisin'

Asgari ücretlilere müjde

Asgari ücretlilere müjde

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA