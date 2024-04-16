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Dünya

İran ile Çin arasında kritik görüşme: Beyaz Saray'ı açıkça uyardılar

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in, İran'ın çıkarlarına ve güvenliğine yönelik saldırılarını tekrarlamaya kalkması durumunda Tahran'ın bir sonraki eyleminin kesin, hızlı ve kapsamlı olacağı konusunda Beyaz Saray'ı uyardıklarını söyledi.

AA16 Nisan 2024 Salı 00:09 - Güncelleme:
İran ile Çin arasında kritik görüşme: Beyaz Saray'ı açıkça uyardılar
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İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi telefonda görüştü.

Açıklamada, Abdullahiyan ile Wang Yi'nin bölgedeki son gelişmeler ve Tahran ile Pekin arasındaki ikili ilişkileri ele aldığı belirtildi.

İran Silahlı Kuvvetlerinin İsrail'e yönelik saldırısı ve yürüttükleri diplomatik çalışmalar hakkında Çinli mevkidaşına bilgi veren Abdullahiyan, "Siyonist rejimin İran'ın çıkarlarına ve güvenliğine yönelik terör saldırılarını tekrarlama macerasına kalkması durumunda Tahran'ın tepkisinin ve bir sonraki eyleminin kesin, hızlı ve kapsamlı olacağı konusunda Beyaz Saray'ı açıkça uyardık." ifadelerinde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanı da İsrail'in Şam'daki İran konsolosluk binasına yaptığı saldırıyı kınayarak bunun uluslararası anlaşma ve kuralların ihlali olduğunu belirtti.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.

Saniyeler içinde karşılık veririz

İran'a saldırı için hazırız

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