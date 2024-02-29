İran ile Katar dışişleri bakanları telefonda görüştü... Gazze'de yaşanan gelişmeleri ele aldılar

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Katarlı mevkidaşı Al Sani telefonda görüştü.

Açıklamada, Abdullahiyan ile Al Sani'nin "Gazze'ye yönelik soykırım ve savaşın durdurulmasına ilişkin çabaların ve siyasi gelişmelerin son durumu ile ateşkes sağlanması, esir takası ve Gazze halkına uluslararası insani yardım gönderilmesi için sürdürülen girişimleri" ele aldığı kaydedildi.

Abdullahiyan ile Al Sani ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkileri ve işbirliğinin kapsamlı bir şekilde güçlendirilmesi konularında istişarede bulundu.