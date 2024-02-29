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Dünya

İran ile Katar dışişleri bakanları telefonda görüştü... Gazze'de yaşanan gelişmeleri ele aldılar

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması, ateşkes sağlanması ve uluslararası insani yardım gönderilmesi yönündeki girişimleri ele aldı.

AA29 Şubat 2024 Perşembe 23:46 - Güncelleme:
İran ile Katar dışişleri bakanları telefonda görüştü... Gazze'de yaşanan gelişmeleri ele aldılar
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Katarlı mevkidaşı Al Sani telefonda görüştü.

Açıklamada, Abdullahiyan ile Al Sani'nin "Gazze'ye yönelik soykırım ve savaşın durdurulmasına ilişkin çabaların ve siyasi gelişmelerin son durumu ile ateşkes sağlanması, esir takası ve Gazze halkına uluslararası insani yardım gönderilmesi için sürdürülen girişimleri" ele aldığı kaydedildi.

Abdullahiyan ile Al Sani ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkileri ve işbirliğinin kapsamlı bir şekilde güçlendirilmesi konularında istişarede bulundu.

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