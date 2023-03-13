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Dünya

İran ile Özbekistan arasında yeni adımlar atılıyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Özbekistan Dışişleri Bakanı Vekili Bahtiyar Saidov'la ikili ilişkileri görüştü.

AA13 Mart 2023 Pazartesi 01:27 - Güncelleme:
İran ile Özbekistan arasında yeni adımlar atılıyor
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İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Reisi, resmi ziyaret kapsamında Tahran'da bulunan Özbekistan Dışişleri Bakanı Vekili Saidov'u kabul etti.

Reisi, görüşmede yaptığı konuşmada mevcut kapasiteler göz önüne alındığında, İran ile Özbekistan ilişkilerinin düzeyinin artırılması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Özbekistan ile daha önce yapılan anlaşmalara dikkati çeken Reisi, ilgili bakanlıkların, başta ticaret, transit taşımacılık ve tarım sektörleri olmak üzere kültürel ve ekonomik alanlardaki anlaşmaları uygulama sürecini hızlandırmalarını istedi.

Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyar Saidov da ülkesinin İran'la ilişkilerini kapsamlı bir şekilde güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Görüşmede Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlham Mahkamov da Saidov'a eşlik etti.

Tahran'da bulunan Saidov 11 Mart'ta İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile de görüşmüştü.

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