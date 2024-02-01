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Dünya

İran ile Türkiye arasında inşa edilecek! Adres belli oldu

24 Ocak'ta Türkiye'ye gelen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ziyareti sırasında İran ile Türkiye arasında yeni gümrük kapılarının açılacağı gündeme gelmişti. Edinilen bilgilere göre, İran ile Türkiye arasında inşa edilecek gümrük kapılarının Van sınırları içerisinde yer alacağı öğrenildi.

Yeni Şafak1 Şubat 2024 Perşembe 09:42 - Güncelleme:
İran ile Türkiye arasında inşa edilecek! Adres belli oldu
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24 Ocak'ta İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran ile Türkiye ilişkilerinin ele alındığı bir dizi görüşme için Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmelerde iki ülke arasında inşa edilmesi planlanan iki yeni gümrük kapısı açılacağı bildirildi.

İRAN İLE TÜRKİYE ARASINDA İNŞA EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin gerçekleştirdiği Türkiye-İran İş Forumu'nun ardından gündeme gelen yeni sınır kapılarının açılacağı yerler belirlendi. Ticareti artıracak sınır kapıları Van'ın Başkale Gelincik mevkiinde ve Çaldıran'ın Çilli mevkiinde açılacak. Kapıların açılacağı bölgelerde ayrıca kurulacak ticaret merkezleri projesi için fizibilite çalışması sürüyor.

BEKLEME SÜRESİ AZALACAK

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Yeni gümrük kapıları sayesinde bekleme süresi azalacak. Rota tercihinde önemli bir yere sahip olacak kapılar Türkiye için Orta Doğu ve Asya'dan kara yolu taşımacılığına faydalı olacakken İran için de Avrupa Birliği ülkelerine erişimi hızlandıracak.

199 AKTİF GÜMRÜK KAPISI BULUNUYOR

Türkiye'nin toplamda 30 karayolu hudut kapısı bulunurken bunlardan 24 tanesi aktif durumda. Bununla birlikte 66 adet hava hudut kapısı, 105 deniz yolu hudut kapısı ve 8 demiryolu kapısı bulunurken, bu demiryolu kapılarının 4'ü aktif durumda. Türkiye'nin aktif 199 tane hudut kapısı bulunuyor.

  • gümrük kapıları
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