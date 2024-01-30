İran, İngiltere Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Shercliff'in "İngiltere'nin İran'a yönelik asılsız suçlamalarının" ardından bakanlığa çağrıldığı ve Tahran'ın güçlü protestosunun kendisine iletildiği belirtildi.

İngiltere'nin yeni yaptırım kararının bu ülkenin "İran'a yönelik yıkıcı eylemlerinin son halkası" olarak değerlendirildiği açıklamada, Tahran'ın Londra'nın yaptırım kararını "şiddetle kınadığı" ifade edildi.

İngiliz Büyükelçisinin de Tahran'ın tutumunu Londra'ya ileteceğini belirttiği aktarıldı.