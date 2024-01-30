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Dünya

İran, İngiltere Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İngiltere'nin İran'a karşı yeni yaptırım kararı alması nedeniyle İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff, İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

AA30 Ocak 2024 Salı 19:56 - Güncelleme:
İran, İngiltere Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
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İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Shercliff'in "İngiltere'nin İran'a yönelik asılsız suçlamalarının" ardından bakanlığa çağrıldığı ve Tahran'ın güçlü protestosunun kendisine iletildiği belirtildi.

İngiltere'nin yeni yaptırım kararının bu ülkenin "İran'a yönelik yıkıcı eylemlerinin son halkası" olarak değerlendirildiği açıklamada, Tahran'ın Londra'nın yaptırım kararını "şiddetle kınadığı" ifade edildi.

İngiliz Büyükelçisinin de Tahran'ın tutumunu Londra'ya ileteceğini belirttiği aktarıldı.

  • İngiltere-İran Yaptırımları
  • İngiltere Büyükelçi İran
  • Simon Shercliff
  • Yaptırım Kararı

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