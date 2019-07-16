27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7038
  • 6,4052
  • 258.23
  • 98623.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

'İran İngiltere'nin deniz korsanlığını cevapsız bırakmayacaktır'

İran lideri Ali Hamaney, İran'ın petrol tankerine el koyan İngiltere'yi 'deniz korsanlığıyla' suçlayarak İran'ın bunu cevapsız bırakmayacağını belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, cuma hatipleriyle bir araya gelen Hamaney, nükleer anlaşma ve İran'ın alıkonulan petrol tankeriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cebelitarık Boğazı'nda İran'a ait petrol tankerini alıkoyan İngiltere hükümetini sert sözlerle eleştiren Hamaney, şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere deniz korsanlığı yapıyor ve gemimizi çalıyor. Önce cinayet işliyorlar sonra da buna yasal kılıf uyduruyorlar. İran ve bu rejime inanan unsurlar bu şeytanlıkları cevapsız bırakmayacaktır. Yeri ve zamanı geldiğinde uygun cevabı vereceklerdir."

Batılı devletleri kibirli olmakla suçlayan Hamaney, "Bizimle AB ülkeleri arasındaki sorunların kalıcı olmasının nedeni onların kibridir. Eğer karşılarındaki devlet zayıf ise bu kibirleri sonuç veriyor ancak onların gerçek yüzünü bilen, anlayan ve buna karşı duran bir devlet olursa yenilgiye uğrarlar." görüşlerini paylaştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in diplomatik teamülleri bildiğini ve AB ülkelerinin taahhütlerine uymadığını açık bir şekilde dile getirdiğini aktaran Hamaney, "Biz taahhütlerimize fazlasıyla bağlı kaldık, şimdi ise bunları azalttığımız için AB ülkeleri tepki gösteriyor ve neden bu adımları attınız diyor. Ey yüzsüzler! Siz 11 vaadinizi yerine getirmediniz biz sadece azaltmaya başladık ve bu süreç kesinlikle devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Görüntüler ortaya çıktı! Böyle kaçtılar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türk gemisine korsanlar saldırdı: 10 denizci rehin alındı

Türk gemisine korsanlar saldırdı: 10 denizci rehin alındı

Türk tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar Dıraç Limanı'nda

Türk tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar Dıraç Limanı'nda

Türkiye'yi karalama kampanyalarının başrolündeki FETÖ'cü

Türkiye'yi karalama kampanyalarının başrolündeki FETÖ'cü

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

'Ey yüzsüzler! Siz 11 vaadinizi yerine getirmediniz...'

'Ey yüzsüzler! Siz 11 vaadinizi yerine getirmediniz...'

'Hazır ol NATO! Rusya’nın S-500’leri sahaya iniyor!'

'Hazır ol NATO! Rusya’nın S-500’leri sahaya iniyor!'

Anbean kaydedildi! Saniyeler sonrası korkunç...

Anbean kaydedildi! Saniyeler sonrası korkunç...

HDP'li belediyeden caddeye terör suçlusunun adını verme kararı

HDP'li belediyeden caddeye terör suçlusunun adını verme kararı
 

POPÜLER HABERLER

Cumhurbaşkanlığından anlamlı 15 Temmuz videosu

Cumhurbaşkanlığından anlamlı 15 Temmuz videosu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nden kareler

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nden kareler

Nefes aldıran kredi girişimciye açılıyor

Nefes aldıran kredi girişimciye açılıyor

Çalışan anneye güzel haber: 4 destek birden

Çalışan anneye güzel haber: 4 destek birden

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA