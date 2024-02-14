İran, İsviçre'nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdığını bildirdi

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakanlığına çağrılan İsviçreli Büyükelçi'ye Tahran'ın konuyla ilgili itirazları iletildi.
Görüşmede, bir İran vatandaşının İsviçre polisi tarafından öldürüldüğü konusuna ilişkin detaylı açıklama istendi.
Haberde adına yer verilmeyen İsviçre Büyükelçisinin de Tahran'ın tutumunu ülkesine ileteceğini ve sonucu paylaşacağını bildirdiği aktarıldı.
Söz konusu açıklamada, öldürülen İranlıya dair bilgi verilmezken, geçen hafta İsviçre'nin Yverdon-les-Bains şehrine hareket eden yolcu treninde İranlı bir yolcu bıçakla 15 yolcuyu 4 saat rehin almıştı. Polisin müdahalesiyle 32 yaşındaki saldırgan öldürülmüştü.