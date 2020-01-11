İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8778
  • EURO
    6,5392
  • ALTIN
    295.073
  • BIST100
    118664
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran lideri Hamaney, füzeyle düşürülen uçakla ilgili soruşturma talimatı verdi
Dünya

İran lideri Hamaney, füzeyle düşürülen uçakla ilgili soruşturma talimatı verdi

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Genelkurmay Başkanlığına Ukrayna uçağının füzeyle düşürülmesine ilişkin 'muhtemel kusurlar ve eksikliklerin incelenmesi' talimatını verdi.

AA11.01.2020  13:07 - Güncelleme: 11.01.2020  13:14

İran lideri Hamaney, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının hava savunma sistemleri tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğünün bildirilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Olaydan derin üzüntü duyduğunu söyleyen Hamaney, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

İran lideri Hamaney, "Bu acı verici olayda muhtemel kusurlar ve eksikliklerin incelemesi için Genelkurmay Başkanlığına kesin talimat veriyorum." ifadelerini kullandı.

İlgili makamlara seslenen Hamaney, benzer hadiselerin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı bu sabah, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirmişti.

Selçuk Bayraktar Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın yeni test görüntülerini paylaştı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Libya Hafter güçlerine cehennem olacak
Libya Hafter güçlerine cehennem olacak

Libya Hafter güçlerine cehennem olacak

İran itiraf etti: Yanlışlıkla düşürdük!
İran itiraf etti: Yanlışlıkla düşürdük!

İran itiraf etti: Yanlışlıkla düşürdük!

'Futbol oynamak için uğraşan bir takıma geldim'
'Futbol oynamak için uğraşan bir takıma geldim'

'Futbol oynamak için uğraşan bir takıma geldim'

Şimdi dünyaya ihraç ediyor
Şimdi dünyaya ihraç ediyor

Şimdi dünyaya ihraç ediyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.