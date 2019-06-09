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İran Meclis Başkanı Laricani: Macron’un sözleri acemice ve üzüntü vericiydi

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İran ile ilgili açıklamalarının 'acemice ve üzüntü verici' olduğunu söyledi.

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Meclis genel kurulunda konuşan Laricani, Macron'un yeni müzakereler ve İran'ın füze programıyla ilgili açıklamalarını eleştirdi.

Macron'u görüştüğü kişileri dikkate alarak her toplantıda farklı açıklama yapmakla suçlayan Laricani, "Macron’un sözleri acemice ve üzüntü vericiydi. Eğer bunları Trump söyleseydi garip karşılamazdık. Bu sözler Sayın Macron’un defalarca kez Ruhani ile yüz yüze ve telefonda yaptığı müzakerelerde sarf ettiği sözlerle uyumlu değil." ifadelerini kullandı.

Laricani, Macron'un bir konuda uzmanlığını göstermek istemesi durumunda kendi ülkesinin iç sorunlarına yönelmesi gerektiğini ifade eden Laricani, bu şekilde Fransa'daki protestolarda daha fazla ölümlere şahit olmayacaklarını dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 6 Haziran'da Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önem taşıyan Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılmak üzere Fransa'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmüştü.

Görüşmeden önce açıklama yapan Macron, "Hedefimiz çok açık. Balistik çalışmaları azaltmak ve İran'ın bölgedeki nüfuzunu sınırlamak. Paris ve Washington, İran'ın bölgedeki nüfuzunu sınırlama konusunda ortak hedefi paylaşıyor. Bölge barışı hepimizin ortak hedefi. Yeni müzakereler açmalıyız. Başkan Trump tarafından bugün sarf edilen sözler çok önemli." demişti.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemediğini vurgulayan Trump, "Başkan olduğumda İran terörist bir ülkeydi ve halen öyle." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca İran'a uygulanan yaptırımların birçok şeyi değiştirdiğini belirten Trump, İran'ın kendisiyle görüşmek istediğini ve görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.

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