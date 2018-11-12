İran Milli Bankası'nın SWIFT sistemine erişimi kesiliyor

İran Milli Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, tüm şubelere SWIFT transferleri için bugün öğleden sonra bu konuda hizmet verilemeyeceği bildirildi.

SWIFT 5 Kasım'da yaptığı açıklamada ABD'nin yaptırımlarına uyacağını ve bazı İran bankalarının sisteme erişimini askıya aldığını bildirmişti. Açıklamada, söz konusu uygulamaya, küresel finansal sistemin istikrar ve bütünlüğü için gidildiği kaydedilmişti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, İran bankalarının uluslararası para transferi sağlayan sistemden çıkartılmasına ilişkin, "SWIFT'in bu kararı uluslararası finansal sistemin bütünlüğü açısından kopukluk ortaya koyuyor ve bunu üzücü buluyoruz." demişti.ABD'nin İran nükleer anlaşmasından tek taraflı olarak çekilmesinin ardından Tahran yönetimine yönelik devreye soktuğu ikinci aşama yaptırımlara karşı Avrupa Birliği'nden hala somut bir adım gelmemesi dikkati çekiyor.

Genel beklenti, özel ticari mekanizmanın da yaptırımların ikinci aşamasının devreye girmesiyle birlikte işlevsel hale geleceği yönündeydi. Ancak, ikinci aşama yaptırımların devreye girmesinin ardından ne ticari mekanizma devreye girdi, ne de AB yetkilileri belirsizliği giderecek somut bir açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını, yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 7 Ağustos'ta resmen hayata geçirmişti.ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından 5 Kasımdan itibaren devreye girmişti.