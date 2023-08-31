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Dünya

İran, Mossad'ın füze üretimine yönelik sabotaj girişimini engellediğini açıkladı

İran, ülkenin savunma sanayisine yönelik İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın doğrudan yönlendirdiği büyük bir sabotaj girişiminin engellendiğini duyurdu.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 14:21 - Güncelleme:
İran, Mossad'ın füze üretimine yönelik sabotaj girişimini engellediğini açıkladı
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İran devlet televizyonu, Savunma Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberinde, ülkenin savunma ve füze sektörlerini hedef alan "karmaşık bir sabotaj planının" istihbarat birimleri tarafından tespit edilerek "boşa çıkarıldığını" aktardı.

Mossad'ın, İran Savunma Bakanlığına hatalı ve patlayıcı bir araca dönüşebilecek füze parçalarını satabilmek için bir şebeke oluşturduğunun iddia edildiği haberde, "Geçtiğimiz aylarda Savunma Bakanlığının füze sanayisinde gelişmiş füzelerin üretim hattının tedarik zincirine hatalı parçaları sunmayı planlayan tamamen profesyonel bir ağ istihbarat birimlerinin tuzağına düşürülerek çökertildi." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu şebekenin, satacakları parçalarla füze üretim hatlarını tahrip etmeyi ve bu hatlarda çalışanları öldürmeyi planladığı ancak tüm üyelerinin tespit edilerek, gözaltına alındığı kaydedildi.

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