İran, muhalif örgütlere ait noktaları roketlerle vurdu

İran devlet televizyonunda yayınlanan haberde, Devrim Muhafızlarına bağlı birliklerin sabah saatlerinde Batı Azerbaycan eyaletinin sınır bölgelerinde "ayrılıkçı terör gruplarının" barındığı noktalara roket atışları gerçekleştirdiği belirtildi.

Haberde, roketlerle vurulan noktaların İran ya da Irak topraklarında olduğuna ilişkin ise net bir bilgi paylaşılmadı.

- ABDULLAHİYAN, IRAKLI MEVKİDAŞIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ



Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Abdullahiyan'ın, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin'e Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kontrolündeki bölgelerde barınan ve İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan grupların "saldırı ve terör" eylemlerinin devam etmesine göz yumulmayacağını söylediği aktarıldı.

İran, 24 Eylül, 28 Eylül ve 1 Ekim'de Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemişti. Saldırılarda yaralanan ve hayatını kaybeden Iraklı siviller olmuştu.