İran Omicron varyantı nedeniyle komşu ülkelere uyguladığı seyahat kısıtlamasını kaldırdı

AA 11 Ocak 2022 Salı 14:10 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 14:11

Yarı resmi İran Öğrenci Haber Ajansına (ISNA) göre, İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Koronayla Ulusal Mücadele Karargahı toplantısının oturum aralarında basına açıklamada bulundu.

Kovid-19'un Omicron varyantına karşı alınan önlemler kapsamında komşu ülkelere yönelik uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırıldığını aktaran Vahidi, "Komşu ülkelerle kısıtlamalar önceki durumuna geri döndü. PCR testleri negatif olan kişiler ülkeye girebilir." dedi.

İranlı Bakan, bununla birlikte Fransa ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerine yönelik seyahat kısıtlamalarının ise halen yürürlükte olduğunu belirterek, "Diğer ülkelerle ilgili kısıtlamaların da kaldırılması düşünülüyor. Omicron varyantının yaygınlaştığı ülkelere ise yeni kısıtlamalar eklenebilir." ifadelerini kullandı.

İran, 25 Aralık 2021'de Kovid-19'un Omicron varyantına karşı alınan önlemler kapsamında tüm kara sınır kapılarını kapatma kararı almıştı.