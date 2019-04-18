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İran ordusu, ülke genelinde geçit törenleri düzenledi

İran silahlı kuvvetleri, 'Ulusal Ordu Günü' dolayısıyla ülke genelinde gerçekleştirilen geçit törenlerinde gövde gösterisi yaptı.

  • AA
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İran'da 18 Nisan Ulusal Ordu Günü nedeniyle 1979 devrimi lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin başkent Tahran'daki türbesinin önünde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla askeri geçit töreni düzenlendi.
 
Ruhani, burada yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in bölgenin istikrarını tehdit ettiğini belirterek, "Bölge halkları asırlarca birlikte yaşadı ve hiçbir sorun çıkmadı. Kardeşçe yaşadılar ve komşuluk hukukuna riayet ettiler. Eğer bugün problem varsa bunun nedeni İsrail ve ABD emperyalizmidir." dedi. 
 
ABD'nin bölge ülkelerinin güçlenmesine karşı olduğunu dile getiren Ruhani, "ABD, teslim olmayan ve egemenliğine boyun eğmeyen güçleri sevmiyor. Gelin birlikte hareket edelim ve bölgemizi işgalcilerden temizleyelim." çağrısında bulundu. 
 
Başkent Tahran'daki törenle eş zamanlı olarak ülkenin diğer eyaletleri ve Basra Körfezi'nde de askeri geçit merasimleri düzenlendi.
 
ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuş, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de buna karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

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