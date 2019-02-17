İran Meclis Başkanı Laricani, Devrim Muhafızları'nı hedef alan saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'nın haberine göre, İran Meclisinde terör saldırısının faili Ceyş'ul Adl örgütünün Pakistan tarafından desteklendiğine yönelik iddialar hakkında konuşan Laricani, "Niçin bu grup (Ceyş'ul Adl) saldırıyı Pakistan topraklarında planladı ve oradan İran topraklarına geldi? Pakistanlı yetkililer konu hakkında sorumsuz davranamazlar ve bu sorulara cevap vermeliler. Bu tür davranışlar iki ülke ilişkilerini şiddetle tahrip ediyor." dedi.

Laricani, ülkesinin Dışişleri Bakanlığı ve emniyet teşkilatı yetkililerinden saldırıyla ilgili tüm ayrıntıları ortaya çıkarmasını istedi.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde çarşamba günü bomba yüklü araçla Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarına yönelik intihar saldırısında 27 asker hayatını kaybetmişti. Saldırıyı bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlenmişti.

Pakistan da saldırıyı kınamıştı.

"VARŞOVA'DAKİ KONFERANSIN İÇİ BOŞ"

Laricani, Polonya'nın başkenti Varşova'da 13-14 Şubat'ta düzenlenen Orta Doğu konulu konferans hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, "ABD ve Siyonist rejimin Varşova konferansındaki aceleci davranışı, ellerinin boş olduğunun göstergesi oldu. Konferansın sonucu, tekrarlanan ve içi boş söylemlerden ibaret." ifadesini kullandı.

ABD ve Polonya tarafından 13-14 Şubat'ta gerçekleştirilen "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansa aralarında Umman, Suudi Arabistan, Bahreyn, Yemen, Ürdün, Kuveyt, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Tunus gibi Arap ülkelerinin bulunduğu 60 kadar ülke katılmıştı.