31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7739
  • 6,5633
  • 261.184
  • 95.633
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran Petrol Bakanlığı çalışanı kadın gözaltına alındı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, İran Petrol Bakanlığı çalışanı bir kadının gözaltına alındığını ve söz konusu kişinin Avrupalı şirketlerle irtibatta olduğunu söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rebii, başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İran Petrol Bakanlığında çalışan bir kadının gözaltına alındığını ve bu kişinin Avrupalı şirketlerle irtibatta olduğunu söyleyen Rebii, ülkede faaliyet gösteren Avrupalı şirketlerin aynı zamanda istihbarat topladığını savunarak, gözaltına alınan kadının casus olup olmadığıyla ilgili açıklamayı yargı makamlarının yapacağını aktardı.

ABD yaptırımlarıyla ilgili olarak her türlü gelişmeye karşı mekanizmalarının olduğunu ifade eden Rebii, açıklanan son yaptırımların yeni bir durum meydana getirmediğini belirtti.

 "GÜVENLİK GÜÇLERİNİN KADINLARA MUAMELESİ KABUL EDİLEMEZ"

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene ile ilgili tartışmalara da değinen Rebii, Zengene'nin başarılı olduğunu ve nükleer anlaşmanın imzalanmasından önce Ruhani hükümetinin iş başına gelmesiyle günlük petrol satışını 200 bin varil artırarak 1 milyon 350 bine çıkarttığını hatırlattı.

Hükümet Sözcüsü Rebii, başkent Tahran'daki bir parkta kadınların güvenlik güçleri tarafından zorla polis arabasına bindirilmesiyle ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Ruhani'nin konuyu İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli ile görüştüğünü ve güvenlik güçlerinin kadınlara yönelik muamelesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Irak yönünden Suriye´ye gelen ABD konvoyu görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Suriye'de teröristlerle çatışma: 1 askerimiz şehit oldu

Suriye'de teröristlerle çatışma: 1 askerimiz şehit oldu

Kara Harp Okulu davasında karar

Kara Harp Okulu davasında karar

Kaçak topladı, 60 bin 163 lira ceza kesildi

Kaçak topladı, 60 bin 163 lira ceza kesildi

Ozan Kabak tercihini yaptı

Ozan Kabak tercihini yaptı

Yakalanan terörist anlattı! PKK'da 'İHA-SİHA' korkusu

Yakalanan terörist anlattı! PKK'da 'İHA-SİHA' korkusu

Dünyayı ağlatan fotoğraf

Dünyayı ağlatan fotoğraf

Kan donduran görüntü! Ormandaki poşetten bakın ne çıktı

Kan donduran görüntü! Ormandaki poşetten bakın ne çıktı

Başkan Erdoğan o çocuklar için talimatı verdi

Başkan Erdoğan o çocuklar için talimatı verdi
 

POPÜLER HABERLER

İşçi servisinde panik anları!

İşçi servisinde panik anları!

İşte Rusya'nın yeni nesil silahları

İşte Rusya'nın yeni nesil silahları

Instagram kullanıcılarının mutlaka görmesi gereken 50 ülke

Instagram kullanıcılarının mutlaka görmesi gereken 50 ülke

Türkiye'de ilk ve tek! Bursa'da...

Türkiye'de ilk ve tek! Bursa'da...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA