15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1565
  • 6,9059
  • 254.797
  • 90.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran resmen duyurdu: Nükleer faaliyetlere tekrar başlayacağız

İran, nükleer faaliyetlere tekrar başlayacağını resmen açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın nükleer anlaşmadaki çıkarları korunmazsa 60 gün içinde zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracaklarını duyurdu.

  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya Büyükelçilikleri'nin 2015 nükleer anlaşma gereği durdurduğu nükleer faaliyetlerine tekrar başlayacağını duyurdu
 
İran devlet televizyonu, Tahran hükümetinin Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya Büyükelçiliklerini nükleer faaliyetlere tekrar başlayacağı konusunda bilgilendirdiğini duyurdu. Tahran, anlaşmanın iptali için henüz erken olduğunu açıkladı. İran’la 2015 yılında varılan nükleer anlaşma, Tahran'ın nükleer programına getirilen kısıtlamalar karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngörmüştü.
 
Washington yönetimi, İran ile BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.
 
ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Avrupa ülkelerinin, anlaşmanın devamı için kararlı adımlar atmasını isteyen Tahran yönetimi, çıkarlarının sağlanmaması durumunda anlaşmada kalmayacağını dile getiriyor.

Adana´da bunalıma giren bir çocuk, tarihi Taşköprü´den Seyhan Nehri´ne atladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yeni seçim süreci tek farkla başladı

Yeni seçim süreci tek farkla başladı

'Fil Adam'ın mezarı bulundu

'Fil Adam'ın mezarı bulundu

Meteoroloji Türkiye'nin tamamı için uyardı

Meteoroloji Türkiye'nin tamamı için uyardı

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Soruşturmada önemli gelişme: İzine ulaşıldı

Soruşturmada önemli gelişme: İzine ulaşıldı

Promosyonlu facia! Kişi başı 1200 dolar...

Promosyonlu facia! Kişi başı 1200 dolar...

AK Partililere dört koldan İstanbul görevi

AK Partililere dört koldan İstanbul görevi

'İstemezsen görmezsin'

'İstemezsen görmezsin'
 

POPÜLER HABERLER

Adana´da bunalıma giren bir çocuk, tarihi Taşköprü´den Seyhan Nehri´ne atladı

Adana´da bunalıma giren bir çocuk, tarihi Taşköprü´den Seyhan Nehri´ne atladı

10 soruda yenilenen İstanbul seçimi

10 soruda yenilenen İstanbul seçimi

Dünyanın ilk 'Angry Birds' temalı eğlence parkı açıldı

Dünyanın ilk 'Angry Birds' temalı eğlence parkı açıldı

Kraliyet bebeğinin ismi için bahisler açıldı

Kraliyet bebeğinin ismi için bahisler açıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA