Dünya

İran sürecinde geri sayım... ABD: Aylar değil haftalar sürecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Fransa'daki G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Rubio, İran'a yönelik saldırıların aylar değil, haftalar içinde uygun zamanda tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

27 Mart 2026 Cuma 19:42
İran sürecinde geri sayım... ABD: Aylar değil haftalar sürecek
Rubio, Fransa'daki G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin açıklamada bulundu.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta "çok iyi bir ilerleme olduğunu" savunan Rubio, "Yapacak bazı işlerimiz var. İşi bitirmemiz gerekiyor ve biz de o işi bitiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Rubio, İran'a saldırılarda planlanandan daha ileride olduklarını ve amaçlarına ulaşmak için kara birliklerine ihtiyaçları olmadığını öne sürerek, "Aylar değil, haftalar içinde uygun zamanda (saldırıları) tamamlamayı bekliyoruz." dedi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ücretli geçiş sistemi kurması ihtimalini saldırıların ardından karşılaşılacak "acil zorluklardan biri" olduğunu iddia eden Rubio, "Bu sadece yasa dışı değil, aynı zamanda kabul edilemez ve dünya için tehlikeli." değerlendirmesinde bulundu.

Rubio, "Dünyanın buna karşı bir plana sahip olması önemli." yorumunda bulunarak, ülkesinin bu planın parçası olmaya hazır olduğunu söyledi.

İran'ın "15 maddelik plana" ilişkin yanıtını bugün iletip iletmeyeceğine ilişkin soru üzerine Rubio, "henüz (cevap) almadıklarını" belirtti.

Rubio, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere gerçekleştirdiği şiddete ilişkin soruya ise "Evet, bu konuda endişeliyiz ve bunu dile getirdik." yanıtını verdi.

Axios'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rubio'nun bugün G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, mevkidaşlarına İran'a yönelik saldırıların 2 ila 4 hafta daha süreceğini söylediği ileri sürülmüştü.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran'dan "daha sert" misilleme mesajı

İran anlaşmadan çekilebilir

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta faciaya ramak kala: Öğrenci servisinin freni boşaldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
