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Dünya

İran, Suudi Arabistan ile ön koşulsuz diyaloğa hazır

İran lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı Hüseyin Dehkan, Suudi Arabistan'ın kabul etmesi halinde Riyad ile ön koşulsuz müzakereye hazır olduklarını söyledi.

AA22 Haziran 2020 Pazartesi 15:25 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 15:25
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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, aynı zamanda eski Savunma Bakanı olan Dehkan, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerinin iyileştiğini ve Abu Dabi'nin Tahran'a karşı tutumunun değiştiğini ifade eden Dehkan, Suudi Arabistan'a ilişkin ise şunları kaydetti:

"Riyad'ın kabul etmesi halinde Suudi Arabistan ile ön koşulsuz diyaloğa hazırız. Riyad, Yemen savaşındaki yenilgisini itiraf etmeli ve yeni bir politika izlemelidir."

- İRAN'IN HAFTER'İ DESTEKLEDİĞİ İDDİALARI "GÜLÜNÇ"

Tahran yönetiminin Libya'da Halife Hafter'i desteklediği yönündeki iddiaları "gülünç" olarak nitelendiren Dehkan, şu ifadeleri kullandı:

"İran, Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi olan başkent Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümetini resmi olarak tanıyor ve destekliyor. İran, tüm tarafları Libya konusunda siyasi çözüme davet ediyor."

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