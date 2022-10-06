İran, tutuklu iki Fransız vatandaşının ''casus olduklarını itiraf ettiği'' görüntüleri yayınladı

İran devlet televizyonu, İstihbarat Bakanlığı tarafından tutuklanan iki Fransız vatandaşıyla ilgili hazırlanan programdan bazı kesitler yayınladı.

"Bir görevin hikayesi" adlı programın bir kısmında mayıs ayında tutuklanan Cecile Kohler ve Jacques Paris adlı iki Fransız vatandaşı, "DGSE için çalıştıklarını, protestoları ve rejim değişikliğini desteklemek için İran'a geldiklerini" ifade ediyor.

Programın bir bölümünde başörtüsüyle kameraların karşısında görünen Kohler, "Ben Cecile Kohler, Fransa dış istihbarat teşkilatının bir görevlisiyim. Bize verilen para, protestolara destek için verilmişti. Silah gibi diğer bütün araçlar da istihbaratın hedeflerini gerçekleştirmek için veriliyor. İhtiyaç olduğunda polisle çatışmalarda kullanılması için silah bile verilebiliyor. Biz rejim değişikliğini sağlamak amacıyla gerekli zemini oluşturmak için İran'a geldik." ifadelerini kullanıyor.

Diğer tutuklu Fransız vatandaşı Jacques Paris de Fransa dış istihbarat servisinin kendilerine verdiği görevlerle İran yönetimine baskı uygulamayı hedeflediklerini söylüyor.

Yalnızca bazı kesitlerin paylaşıldığı programın tamamının yakında devlet televizyonunda yayınlanacağı bildirildi.

İki Fransız vatandaşının itiraf görüntülerine ilişkin henüz Paris yönetiminden ise herhangi bir açıklama gelmedi.

İran İstihbarat Bakanlığı, 11 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ülkede "kaos, toplumsal düzensizlik ve istikrarsızlık" yaratmayı planlandıkları iddiasıyla iki Avrupalının gözaltına alındığını duyurmuştu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, bir gün sonraki açıklamasında, İran'da gözaltına alınan Avrupalıların Fransa vatandaşı olduğunu belirterek serbest bırakılmalarını talep etmişti.

Fransız basını, İran'da yakalanan iki Fransız için, "Fransızca öğretmeni İran'da gözaltına alındı" ve "Fransız çift İran'da gözaltına alındı" şeklinde manşetler atmıştı.

İran Yargı Erki tarafından 17 Mayıs'ta yapılan açıklamada ise Cecile Kohler ve Jacques Paris adlı iki Fransız'ın ülkede rejim karşıtı gösteriler organize etmeyi planladıklarının tespit edilmesi üzerine tutuklandıkları belirtilmişti.

Tahran yönetimi, gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan ve Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü'ne göre en az 154 kişinin yaşamını yitirdiği gösterileri yabancı güçlerin kışkırttığını savunuyor.

Son olarak İran İstihbarat Bakanlığı, 30 Eylül'de "şiddet eylemleriyle ilgisi tespit edilen" İtalya, Almanya, Polonya, Fransa, İsveç ve Hollanda vatandaşları dahil olmak üzere 9 yabancı uyruklunun tutuklandığını duyurmuştu.