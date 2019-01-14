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İran Ulusal Direniş Konseyi'nden İspanya'daki aşırı sağcı Vox partisine finansman yardımı yapıldığı tespit edildi

İran'da muhaliflerin oluşturduğu İran Ulusal Direniş Konseyi'nin İspanya'da aşırı sağ görüşlü Vox partisine finans desteği sağladığı ortaya çıktı.

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İspanya'nın sol görüşlü gazetelerinden El Pais, 2014'te Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde İran Ulusal Direniş Konseyi üyelerinin bireysel hesaplarından Vox partisine toplamda 800 bin avroluk bağış yapıldığını yazdı.

Gazete, 2014'teki AP seçimlerinde Vox partisinin yürüttüğü kampanyanın yüzde 80'inin İran Ulusal Direniş Konseyi üyelerinin bağışlarından karşılandığını yazdı.

Vox'a o dönemde İran Ulusal Direniş Konseyi'ne bağlı kişiler tarafından Almanya, İtalya, ABD, Kanada ve İsviçre gibi 15'ten fazla ülkeden 3 ay içinde toplam 146 hesaptan bağış yapıldığı belirtildi.

Vox ise gazetenin iddialarını doğruladı. Vox'un İletişim Sekreteri Rocio Monasterio, söz konusu bağışların "yasal olduğunu ve Sayıştay'ın onayından geçtiğini" açıkladı.

İspanya'da 2013 Aralık'ta kurulan aşırı sağ görüşlü Vox partisi, Endülüs özerk yönetiminde kasımda yapılan yerel parlamento seçimlerinde 12 milletvekili çıkarmayı başarmıştı. İspanya'da diktatör Francisco Franco sonrası demokrasi tarihinde aşırı sağcı bir partinin ilk defa parlamentoya temsilci gönderirken, Vox partisinin İspanya'da yapılacak ilk genel seçimlerde mecliste de varlığını göstereceği değerlendirmeleri yapılıyor.

İspanya'da sol görüşlü Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) iktidarda olduğu azınlık hükümeti, göçmen ve İslam karşıtı politika izleyen Vox'u "birlikte yaşamaya karşı bir tehdit" olarak gösteriyor.

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