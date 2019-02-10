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İran Meclisi Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Harrazi: Varşova'daki zirveye katılacak ülkeler İran'ın gözünden kaçmayacak

İran Meclisi Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, Varşova'daki zirveye İran karşıtlığı amacıyla katılan ülkelerin İran'ın gözünden kaçmayacağını ve gizli kalmayacağını belirtti.

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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'nın haberine göre, Harrazi, Katar'ın başkenti Doha'da yaptığı konuşmada, Varşova'da 13-14 Şubat'ta düzenlenecek İran karşıtı zirveye tepki gösterdi.
 
Harrazi, "Zirvenin hedefi yalnızca İran değil, belki Polonya'nın ev sahibi olarak seçilmesinin amacı ABD'nin Rusya'ya karşı bu ülkede füze konuşlandırmak istemesidir. Zirveye İran karşıtlığı amacıyla katılan ülkeler İran'ın gözünden kaçmayacak ve gizli kalmayacak." ifadesini kullandı.
 
Zirvenin İslam karşıtı bir toplantı olduğunu vurgulayan Harrazi, "(Polonyalı yetkililer) Onlar bağlılıkları ve siyasi tecrübeden yoksun oluşları nedeniyle yabancı ve İslam düşmanlarıyla birleştiler. Bilmeliler ki bu tehlikeli politika bir krize dönüşecek ve onların da eteğini saracak." değerlendirmesinde bulundu.
 
Harrazi, bölgenin tehlikeli bir dönemde olduğunu vurgulayarak huzur ve istikrarın bölgeye tekrar hakim olması için diyalog ve saygıya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
 
POLONYA'DA "ORTA DOĞU" ZİRVESİ
 
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, ABD'nin Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Polonya'da 13-14 Şubat'ta İran'ın bölgedeki "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerinin ele alınacağı, dünyanın dört bir yanından ülkelerin katılacağı zirve gerçekleştireceklerini duyurmuştu.
 
Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ise ABD'nin de katılımıyla bakanlar düzeyinde Varşova'da düzenlenecek toplantının sadece İran'a odaklanmayacağını belirterek "Bölgeden ülkelerin de katılımıyla toplantıda tüm Orta Doğu ele alınacak." demişti.

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