İran ve Afganistan arasında mahkum takası yapıldı

Taliban yönetiminin Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmed Takal, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Takal, İran'daki hapishanelerde bulunan 180 Afgan'ın, Herat'taki İslam Kale Sınır Kapısı'nda kendilerine teslim edildiğini aktardı.

Takal, İran'ın şu ana kadar 1131 Afgan mahkumu teslim ettiğini kaydetti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İran Hükümlü Transfer Komisyonu Başkanı Asker Celaleddin ise Taliban yönetiminin, Afganistan cezaevlerinde bulunan 3 İranlı mahkumu kendilerine teslim ettiğini ifade etti.



IRNA'ya göre, İran'da bulunan yaklaşık 7 bin yabancı mahkumun 6 bin 620'si Afganistan vatandaşı.

