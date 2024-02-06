İran ve Katar görüştü: Gündem Gazze

Dışişleri Bakanlığından yapışan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Katarlı mevkidaşı Al Sani telefonda görüştü.



Açıklamada, iki bakanın Filistin ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.



Abdullahiyan ile Al Sani , İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması için yürütülen çabaların son durumunun yanı sıra Gazze'de ateşkes sağlanması, esir takası ve Gazze halkına uluslararası insani yardımın ulaştırılması için önerilen girişimleri görüştü.



Dışişleri bakanları, Katar'da düzenlenen Asya Uluslar Kupası yarı final maçında yarın karşı karşıya gelecek İran ve Katar milli futbol takımlarına başarı dileğinde bulundu.