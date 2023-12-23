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Dünya

İran ve Mısır Cumhurbaşkanları'nın görüşmesinde gündem Gazze

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve Gazze'deki durumu ele aldı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Tahran ile sorunları çözmek için adımlar atmaya hazır olduğunu vurguladı.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 17:14 - Güncelleme:
İran ve Mısır Cumhurbaşkanları'nın görüşmesinde gündem Gazze
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İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Reisi ile Mısırlı mevkidaşı Sisi, telefonda görüştü.

Görüşmede, yeniden Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sisi'ye başarılar dileyen Reisi, İran'ın dost ve Müslüman Mısır ile ilişkilerini geliştirmek istediğini belirtti.

Reisi, iki ülkenin ortak dini temellere sahip olduğunu ve bunun da ilişkilerin derinleşmesi için uygun bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla bölgede güvenlik, huzur ve barışa karşı ciddi bir tehdit olduğunun açıkça görüldüğünü vurgulayan Reisi, İran'ın bu konuda İsrail'i durdurmak ve Filistinlileri desteklemek için tüm imkanlarını kullanmaya hazır olduğunu kaydetti.

Reisi, Gazze'ye komşu Mısır'dan da Filistinlilere yardım etmesinin beklendiğini Sisi'ye ileterek, "Mısır'dan da Siyonist rejimin Gazze'ye saldırılarının durdurulması, yardım ulaştırılması ve Filistin halkının haklarının gerçekleştirilmesi için tüm imkanlarını kullanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ateşkes çağrısı yapan kararları veto eden ve İsrail'e askeri yardım dahil her türlü destek veren ABD'nin diğer ülkeleri itidale davet etmesinin bir anlamı olmadığını belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise İran'ın komşu ülkeler ve bölgeyle ilişkileri güçlendirme politikasını olumlu karşıladıklarını ifade ederek ülkesinin Tahran ile sorunları çözmek için adımlar atmaya hazır olduğunu vurguladı.

Ülkesinin Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmak, bölge halkına yardım sağlamak ve Filistinlilerin haklarını korumak için tüm çabayı gösterdiğini aktaran Sisi, İran'ın Gazze halkına destek ve bölgede istikrarın sağlanmasında etkin rol oynadığına inandığını kaydetti.

Sisi, "İran ve Mısır, yüksek tarihi ve medeniyetsel konumları ve çeşitli kapasiteleriyle bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasında etkili rol oynayabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, mayıs ayında 40 yılı aşkın süredir çoğunlukla maslahatgüzar seviyesinde tutulan Mısır ile ilişkilerin geliştirilmesi için Dışişleri Bakanlığına talimat vermişti.

Reisi ile Sisi, ilk kez 11 Kasım'da Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üye devlet başkanlarının Gazze'deki durumla ilgili olağanüstü toplantısının oturum aralarında bir araya gelmişti.

İran ve Mısır devlet başkanları arasında yaklaşık 11 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk yüz yüze görüşmede Reisi, Mısır'dan Gazze'ye kesintisiz yardım ulaştırılması için Refah Sınır Kapısı'nı açmasını talep etmişti.

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