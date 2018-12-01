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İran yeni savaş gemisini Basra Körfezi'ne indirdi

İran, gelişmiş füze sistemleri ile donatılan yerli üretim savaş gemisini düzenlenen törenle Basra Körfezi'ne indirdi.

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İran devlet televizyonu, "Sehend" adı verilen yerli savaş gemisinin Hürmüz Boğazı'nda düzenlenen törenle suya indirildiğini duyurdu.

Bir helikopter iniş pistine sahip 96 metre uzunluğundaki savaş gemisinin denizden karaya, ve denizden havaya ateşlenebilen füzelere ve gelişmiş radarlara sahip olduğu belirtildi.

Sehend adlı geminin 5 aya kadar açık denizlerde kalabilme kapasitesine sahip olduğu da ifade edildi.

İran, ilk yerli savaş gemisi Cemaran'ı 2010 yılında Basra Körfezi'ndeki deniz filosuna eklemişti.

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