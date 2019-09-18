''İran’a saldırı orantılı olur''

Aramco’ya ait tesislere düzenlenen saldırının arkasında İran’ın olup olmadığı konusunda kısa sürede net bir sonuca varacaklarını belirten Trump, “Bundan sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz” diye konuştu. İran’a ABD’nin askeri bir saldırının bulunmasının orantılı olup olmayacağına yönelik soruya ilişkin Trump, “Orantılı olacağını düşünüyorum. Bu soruya yanıtım evet” yorumunda bulundu. Trump öncesi gün de İran ile savaş istemediğini ancak ülkesinin savaş uçakları, füzeler gibi en iyi silah sistemlerine sahip olduğunu belirterek, “ABD, savaşa tarihte hiçbir ülkenin olmadığı kadar hazır” ifadesini kullandı. Öte yandan Suudi Arabistan saldırılara ilişkin soruşturmaya katılması için uluslararası uzmanları çağıracağını açıkladı. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ise “Saldırılar nereden gelirse gelsin, Suudi Arabistan topraklarını koruyacak” dedi.

İran: ABD tövbe etmeden görüşme olmaz

İran lideri Ali Hamaney, ABD ile hiçbir düzeyde görüşme yapmayacaklarını söyledi. Tahran yönetiminin müzakere masasına oturmasının Washington yönetiminin baskılarına boyun eğmek anlamına geleceğini yineleyen Hamaney, “Eğer ABD sözünü geri alır, tövbe eder ve ihlal ettiği nükleer anlaşmaya dönerse o takdirde anlaşma masasındaki diğer ülkelerle birlikte görüşmelere katılabilir” dedi.

5 yılda 10 bin islamafobik saldırı

Amerika İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) yayımladığı raporda, ABD’de 2014’ten bu yana 10 bin 15 Müslüman karşıtı olayın yaşandığı belirtildi. Raporda, Müslüman karşıtı olaylardaki en yüksek artışın, 2 bin 599 olay ile 2017’de gerçekleştiği ifade edilen raporda 2019’un ilk yarısında ise 759 Müslüman karşıtı olayın kayıtlara geçtiği belirtildi.