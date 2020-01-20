İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9195
  • EURO
    6,5632
  • ALTIN
    296.116
  • BIST100
    122669
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da 2 sanatçı, Ukrayna uçağı hadisesine tepkileri nedeniyle gözaltına alındı
Dünya

İran'da 2 sanatçı, Ukrayna uçağı hadisesine tepkileri nedeniyle gözaltına alındı

İran'da film yönetmeni Ali Fermani ve tiyatro yapımcısı Mesud Hükmabadi, düşürülen uçak hadisesine tepki gösterdikleri için gözaltına alındı.

20.01.2020  15:48 - Güncelleme: 20.01.2020  15:48

İran'daki muhalif liderlerden ve eski başbakanlardan Mir Hüseyin Musevi'ye yakınlığıyla bilinen "kaleme" adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Ali Fermani, 13 Ocak pazartesi günü Şiraz'ın Moaliabad semtinde, düşürülen Ukrayna uçağında ölenler için bir anma etkinliğine katıldı.

Fermani, etkinliğe katıldığı için Devrim Muhafızları Ordusu tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan tiyatro yapımcısı Mesud Hükmabadi de tepki amacıyla Uluslararası Fecr Film Festivali'ni boykot ettiği için, geçen cumartesi günü Meşhed kentinde gözaltına alındı.

Ceren Özdemir cinayeti sanığının yargılandığı dava başladı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu baltayı taşa vurdu: Konuşmanın tam metni ortaya çıktı
İmamoğlu baltayı taşa vurdu: Konuşmanın tam metni ortaya çıktı

İmamoğlu baltayı taşa vurdu: Konuşmanın tam metni ortaya çıktı

Bildiğiniz savaş yöntemlerini unutun! Uçaklardan fırlatılan İHA'lar geliyor
Bildiğiniz savaş yöntemlerini unutun! Uçaklardan fırlatılan İHA'lar geliyor

Bildiğiniz savaş yöntemlerini unutun! Uçaklardan fırlatılan İHA'lar geliyor

ABD'den Libya açıklaması: Başkan Erdoğan ve Putin vurgusu
ABD'den Libya açıklaması: Başkan Erdoğan ve Putin vurgusu

ABD'den Libya açıklaması: Başkan Erdoğan ve Putin vurgusu

'Yavuz' bölgeye intikal etti! Türkiye karşıtı ittifak panikledi
'Yavuz' bölgeye intikal etti! Türkiye karşıtı ittifak panikledi

'Yavuz' bölgeye intikal etti! Türkiye karşıtı ittifak panikledi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.