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Dünya

İran'da bir günde Kovid-19'dan 215 can kaybı

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 215 artarak 17 bin 405'e çıktı.

AA03 Ağustos 2020 Pazartesi 13:30 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 13:30
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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 215 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 598 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 17 bin 405'e, vaka sayısının da 312 bin 35'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 104'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 270 bin 228'e ulaştığının bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 2 milyon 534 bin 658 olduğunu kaydetti.

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