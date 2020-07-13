İSTANBUL 23°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2020 Pazartesi / 22 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8688
  • EURO
    7,7823
  • ALTIN
    399.342
  • BIST100
    117661
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da bir milletvekili daha Kovid-19'dan dolayı öldü
Dünya

İran'da bir milletvekili daha Kovid-19'dan dolayı öldü

İran'da yeni tip kronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan İran Meclisi Kebuder Aheng Milletvekili İsa Caferi hayatını kaybetti.

AA13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:19 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:20
ABONE OL

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Kovid-19 nedeniyle birkaç gündür, başkent Tahran'daki bir hastanenin yoğun bakım bölümünde tedavi gören 59 yaşındaki Caferi yaşamını yitirdi.

Caferi'nin hayatını kaybetmesiyle, ülkede virüs nedeniyle ölen milletvekili sayısı 3'e çıktı. Astane Eşrefiye Milletvekili Muhammed Ali Ramazan 29 Şubat, bir hafta sonra da Tahran Milletvekili Fatma Rehber, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İran Meclisi 11'inci dönem milletvekillerinden 10'unda virüsün tespit edildiği açıklanmıştı. Meclis Sağlık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ali Şehriyar, Meclis'te Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle Meclis Başkanlığından, oturum ve komisyon toplantılarına ara verilmesini istemişti.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 13 bin 32'ye, vaka sayısı ise 259 bin 652'ye ulaştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.