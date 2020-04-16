AA 16 Nisan 2020 Perşembe 15:29 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 15:38

DMO'ya yakınlığıyla bilinen Vatani İmruz dışında hiçbir gazete, Kovid-19'u tespit ettiği öne sürülen cihazla ilgili haberi manşetine taşımadı.

Vatani İmruz, "Korona Bulucu" başlıklı haberinde, söz konusu cihazın DMO Komutanı Hüseyin Selami'nin de katıldığı bir törenle tanıtıldığını bildirdi.

Öte yandan reformistlere yakınlığıyla bilinen Şark, Armani Milli, Aftabi Yezd, İbtikar, İtimad, Dünyayi İktisat ve Merdum Salari gibi gazetelerin yanı sıra muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Horasan da söz konusu habere ilk sayfasında yer vermedi.

DMO'ya yakın diğer muhafazakar gazetelerden Keyhan ile Cevan ise tanıtımında "elektromanyetik dalgaları kullanarak 100 metre uzaktan, 5 saniyede Kovid-19'u tespit ettiği" açıklanan "Müstean" adlı cihazla ilgili haberi ilk sayfalarından küçük puntolarla vermeyi tercih etti.

- CİHAZ YENİ DEĞİL



Sosyal medyada, cihazın mucidi olduğu belirtilen kişinin geçen yıllarda da maden ve kaçak petrol aramalarında benzer bir cihazı kullandığını gösteren görüntüler paylaşıldı.

Aynı teknikle çalıştığı öne sürülen cihazın İran'da kilometrelerce uzaktan maden ve 300 metre uzaktan kaçak petrol aramada kullanıldığıyla ilgili görüntüler dikkati çekti.

- "MÜSTEAN" SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAY ALAMADI



İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, dünkü basın toplantısında, "Bu cihazı (Sağlık Bakanlığına bağlı) Gıda ve İlaç Dairesi onaylamadı." demişti.

DMO Genel Komutanı Hüseyin Selami, dünkü tanıtım töreninde söz konusu cihazın 100 metre uzaklıktan 5 saniyede Kovid-19'u tespit ettiğini söylemişti.

Selami, "Cihaz, kişiden kan almadan uzaktan test yapıyor, ayrıca üzerindeki antenle de enfekte olmuş alanları tespit ediyor." ifadelerini kullanmıştı.



