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İran'da döviz piyasasında usulsüzlüK yapmakla suçlanan 5 sarrafa hapis ve kırbaç cezası verildi

İran'da döviz piyasasında usulsüzlük ve manipülasyon yapmaktan suçlu bulunan 5 sarrafa, çeşitli hapis ve para cezalarının yanı sıra 74'er kırbaç cezası verildi.

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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Ekonomi Suçları İnceleme Özel Mahkemesi "döviz piyasasında usulsüzlük ve manipülasyon" suçlamasıyla yargılanan 5 sarraf için çeşitli hapis ve para cezalarının yanı sıra 74'er kırbaç cezası verdi.

Haberde, döviz piyasasını komisyoncular ve ulusal kartlarla aldıkları yüksek miktarda dövizle etkilemeye çalışmaktan suçlu bulunan İhsan Saferi Emir ve Behzad Behrami'nin 2 milyar riyal para, 10 yıl hapis ve 74 kırbaç; Mecid Ensari'nin 3 milyar riyal para, 9 yıl hapis ve 74 kırbaç; Peyman Erguvani'nin 1 milyar 500 milyon riyal para, 7 yıl hapis ve 74 kırbaç; Mazin Kayini'nin ise 400 milyon riyal para, 9 yıl hapis ve 74 kırbaç cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

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