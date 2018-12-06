İran'da düğün evine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 4 kişi öldü
İran'ın Kermanşah eyaletinde bir kişinin Kalaşnikof tüfekle düğün evine düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti 16 kişi de yaralandı.
- AA
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Kermanşah Emniyet Müdürü Menuçehr Emanullahi, "Kermanşah eyaletine bağlı Çemen kasabasında düğün evine Kalaşnikof tüfekle düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı." dedi.
Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını dile getiren Emanullahi, saldırganın yakalanmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
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