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Dünya

İran'da hava kirliliği: Okullar ve kurumlar tatil edildi

İran'da hava kirliliği nedeniyle bazı eğitim kurumları ve devlet dairelerinde faaliyet bugünlük durduruldu.

AA5 Temmuz 2022 Salı 09:49 - Güncelleme:
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İran devlet televizyonuna göre, ülkenin batısı Irak tarafından gelen kuvvetli rüzgarlarla taşındığı belirtilen toz katmanlarının yol açtığı hava kirliliğiyle mücadele ediyor.

Hava kirliliği nedeniyle Huzistan ve Yezd illerinin yanı sıra İsfahan eyaletine bağlı 16 kentte devlet kurumları ve okullar tatil edildi.

Huzistan'a bağlı Ahvaz kentinin Sağlık Bilimleri Üniversitesinin açıklamasına göre, 500'den fazla kişi hava kirliliği kaynaklı solunum sıkıntısı nedeniyle hastanelere başvurdu ve bunlardan 62'si tedavi altına alındı.

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