İran'da ilan edilen tatil Tahran sokaklarını boş bıraktı

Başkentte sıcak havalar nedeniyle halk gece dışarı çıkmayı tercih ederken gündüz saatlerinde işi olanlar ise saat 11.00'e kadar işlerini halledip kapalı mekanlara geçiyor.

Kent genelinde mekanlar kapalı olmasına karşın Tahran Büyük Çarşı'daki esnaf çalışmalarına devam etti. Başkent ve ülke ticareti için önemli bir merkez konumunda olan Çarşı'daki kalabalıkta ise bu nedenle fazla değişim olmadı.

- TAHRAN'DA GÖLGE BULANLAR KENDİNİ ŞANSLI GÖRÜYOR



Kalabalık oluşuyla dikkati çeken kentin cadde ve sokaklarında sıcaklar nedeniyle sakin bir gün geçirilirken park ve bahçelerde ağaç gölgesinde yer bulanlar ise kendilerini şanslı hissediyor.

Neredeyse her sokakta, aldığı soğuk suyla yüzünü ve başını yıkayıp serinlemeye çalışanların yanı sıra parklardaki sulama hortumuna koşanları da görmek mümkün.

- GÜNEYBATI KENTLERİNDE HAVA SICAKLIĞI 50 DERECEYE ULAŞTI



Tahran'da hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaşırken ülkenin güneybatısındaki kentlerde sıcaklık 50 dereceyi bulabiliyor.

İran'ın güneybatı sahilinde yer alan Buşehr eyaletinin Aseluye kentindeki Basra Körfezi Uluslararası Havalimanı'ndaki hava sıcaklığı 16 Temmuz'da 66,7 derece olarak ölçülmüştü.

Hayatı zorlaştıran ve sağlık sorunlarına sebep olan sıcaklık nedeniyle iki gün tatil ilan edilen ülkenin bir diğer sorunu ise elektrik tüketimi.

Son bir haftada elektrik tüketim rekorlarının üst üste kırılması da tatilin bir diğer sebebi olarak değerlendiriliyor.

- SICAK HAVADAN KAÇAN HALK ÜLKENİN KUZEYİNE GİDİYOR



İran'da cuma günleri hafta sonu tatili olduğu için 3 günlük tatil fırsatı yakalayan halk, daha serin olan ülkenin kuzey bölgelerine akın etti.

Tahran'dan kuzey bölgelerine giden yollarda dün akşam başlayan trafik yoğunluğu sabah saatlerine kadar sürdü.



Kuzey bölgelerine giden yollarda oluşan trafiği rahatlatmak amacıyla yol, tek taraflı trafiğe kapatıldı.



Böylece güneyden kuzeye gidilebiliyorken, kuzeyden güneye giden tarafta ise trafik durduruldu. Yolun ne kadar süre tek taraflı trafiğe açık kalacağı ise belirtilmedi.

Ülke genelinde ilan edilen tatilde, hastane ve tıp merkezlerinin yanı sıra sinema ve müzeler açık olacak.



Sağlık Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada son 2-3 hafta içinde kalp ve tansiyon hastalarının sayısında yüze 10'luk bir artış görüldüğü, bunun hava sıcaklıklarından bağımsız olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığının teklifiyle bugünden itibaren iki günlük tatile gidildiği, hava sıcaklıklarının artması durumunda halk sağlığı için yeniden tatil teklifinde bulunulabileceği kaydedildi.

İran'da 15 Temmuz'da termometreler İlam eyaletinin Dehloran kentinde 51,6, Huzistan eyaletinin Ümidiye kentinde 51,2, Ahvaz kentinde 50,8, Ağacari kentinde 50,3, Ramhürmüz kentinde 50,2 dereceyi göstermişti.